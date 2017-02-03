سلطات الاحتلال الاسرائيلي توافق على بناء 2000 وحدة في الضفة .
الجمعة ، 03- 02- 2017 - 09:40:00
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تصادق على مخطط لبناء اكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية .\\n\\nالقدس المحتلة3 فبراير 2017 ( وال ) - صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امس الخميس على مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.\\n واوضحت مصادر اعلامية ان المخطط يشمل توزيع الوحدات الاستيطانية على عدة مناطق بالضفة الغربية . \\n وتأتي مصادقة سلطات الاحتلال على هذا المخطط بعد أيام من المصادقة على بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية ليصل مجموع ما تمت المصادقة عليه منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب إلى أكثر من 8 آلاف وحدة استيطانية معظمها في الضفة الغربية المحتلة.\\n(وال)