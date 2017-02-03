سلطات الاحتلال الاسرائيلي توافق على بناء 2000 وحدة في الضفة .

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تصادق على مخطط لبناء اكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية .\

\

القدس المحتلة3 فبراير 2017 ( وال ) - صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امس الخميس على مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.\

واوضحت مصادر اعلامية ان المخطط يشمل توزيع الوحدات الاستيطانية على عدة مناطق بالضفة الغربية . \

وتأتي مصادقة سلطات الاحتلال على هذا المخطط بعد أيام من المصادقة على بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية ليصل مجموع ما تمت المصادقة عليه منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب إلى أكثر من 8 آلاف وحدة استيطانية معظمها في الضفة الغربية المحتلة.\

(وال)