ماليزيا تقرر منح تصاريح عمل لنازحي اقلية الرهيينجا .

ماليزيا تقرر منح تصاريح عمل لنازحي أقلية الروهينجيا المسلمة .\

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كوالالمبور3 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت السلطات الماليزية اليوم الجمعة أنها ستبدأ قريبا في منح نازحي أقلية الروهينجيا المسلمة إلى البلاد تصاريح عمل لمساعدتهم على توفير تكاليف معيشتهم .\

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي \\\"أحمد زاهد حميدي\\\" في تصريح للصحافة ان تصاريح العمل لحاملي بطاقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأقلية الروهينجيا المسلمة ستبدأ في الأول من مارس المقبل . \

و اضاف أن هذا المشروع سيسمح لنحو 300 من حاملي بطاقة المفوضية الذين تجاوزوا الفحص الأمني والصحي للعمل بشكل تدريجي في شركات قطاعي المزارع والتصنيع بهدف توفير المهارات والموارد المالية قبل توطينهم في بلد ثالث . \

وأوضح أن هذه المبادرة ستعالج قضية الاتجار بالبشر على نحو أكثر فعالية .