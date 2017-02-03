القوات النيجيرية تقبض على عدد من الارهابيين من بوكو حرام .

القوات النيجيرية تلقي القبض على أكثر من 3000 من إرهابيي \\\"بوكو حرام\\\" .\

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لاغوس3 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت القوات النيجيرية العاملة في المنطقة الشمالية الشرقية المضطربة اليوم الخميس أنها ألقت القبض على 3332 مشتبها به من مسلحي جماعة \\\"بوكو حرام\\\" الارهابية في الفترة من يناير حتى أول فبراير وذلك خلال عملية تطهير جاءت في أعقاب إجلاء المسلحين من غابة سامبيسا. \

وقال القائد العسكري المسؤول عن تنفيذ العملية اللواء \\\"لاكي إيريبور\\\" إن هناك 26 مسلحا أجنبيا من بين المقبوض عليهم بينهم 17 من تشاد و9 من جمهورية النيجر. \

وأضاف أن المتشبه بهم يخضعون للتحقيقات في مكان احتجازهم موضحا أن القوات نفذت عمليات نصب كمائن ضد الارهابيين واستطاعت خلالها الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة . \

وأوضح القائد العسكري أنه في\\\"إطار جهودها لتطهير المنطقة من بقية الارهابيين فإن القوات ألقت القبض على 5 أشخاص يعتقد أنهم من القيادات العليا في الجماعة الارهابية\\\".