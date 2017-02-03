الامم المتحدة تنظم دورة تدريبية لخفر السواحل الليبية .

الأمم المتحدة : دورة تدريبية لخفر السواحل الليبي للتعامل الانساني مع اللاجئين .



طرابلس 3فبراير 2017 ( وال ) -أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا امس الخميس تنظيم دورة تدريبية لخفر السواحل والبحرية الليبية حول طرق التعامل الإنساني مع اللاجئين .

وأوضحت البعثة في بيان بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجري دورة تدريبية لمدة أسبوعين على متن سفينة إيطالية في البحر الأبيض المتوسط حول حقوق الإنسان وقانون اللاجئين لتأهيل خفر السواحل والبحرية الليبية .

وقالت \"نسرين ربيعان\" كبيرة مسؤولي الحماية لدى المفوضية تعليقا على الدورة \"هذا التدريب يمثل فرصة هامة لبناء قدرات أعضاء خفر السواحل والبحرية الليبية على كيفية التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء في سياق الهجرة المختلطة وفي ظل الاحترام الكامل لالتزامات ليبيا الدولية\".

وسيتلقى المشاركون البالغ عددهم 94 متدربا تدريبات حول عمليات الإنقاذ في عرض البحر إضافة إلى توجيهات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه العمليات كما سيتم تدريبهم على حقوق الإنسان وقانون اللاجئين وكيفية تطبيق كل ذلك في هذا السياق الخاص.