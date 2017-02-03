مصرف ليبيا المركزي يستلم عملة ورقية .

طرابلس 3 فبراير 2017 (وال)- استلم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الأربعاء شحنة أخرى جديدة من العملة الورقية الليبية كانت قد وصلت جواً إلى مطار معتيقة الدولي قادمة من بريطانيا .

واوضح المصرف عبر صفحته الرسمية أن هذه الشحنة من العملة الورقية التي ستتلوها شحنات أخرى جديدة علي مدى الأشهر القادمة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة المالية بالمصارف التجارية وتخفيف الازدحام الذي تشهده ، وبالتالي التخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على حاجتهم من السيولة .

وسيقوم المصرف المركزي بتوزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة، وذلك وفقاً للسياقات المتبعة والتشريعات النافذة .

(وال)