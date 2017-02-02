عضو الرئاسي \\\" أحمد حمزة \\\" يبحث بجدة مع وزير الحج السعودي متطلبات الحجيج الليبي لهذا العام .

جدة 02 فبراير 2017 ( وال ) - بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني - رئيس لجنة الحج \\\" أحمد حمزة \\\" مع وزير الحج والعمرة بالنيابة الدكتور \\\" عصام سعد \\\" بجدة اليوم الخميس , ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجيج الليبيين لهذا العام 2017 , لاداء مناسك الحج والتأكيد على توفير كل المتطلبات التى من شأنها أن تسهل أدائهم للفريضة المقدسة .\

وفي مستهل اللقاء - رحب الوزير السعودي بعضو المجلس \\\" أحمد حمزة \\\" والوفد المرافق له , مؤكدا على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين وضرورة العمل على بناء شراكة استراتيجية بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وفي مختلف المجالات .\

ومن جانبه - عبر عضو المجلس \\\" أحمد حمزة \\\" عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال ولما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود في خدمة قضايا العرب والمسلمين , وماتوفره من امكانيات لتسهيل اداء فريضة الحج والعمرة لملايين المسلمين .\

هذا وحضر هذا الاجتماع - الوفد المرافق لعضو المجلس الرئاسي \\\" أحمد حمزة \\\" ووكلاء وزارات الحج والعمرة وشؤون النقل والزيارات ومدير مكتب شؤون الحج عن الجانب السعودي .\

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