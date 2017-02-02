السراج يطالب الاتحاد الاوروبي بدعم حقيقي وفعال لمكافحة الهجرة غير الشرعية عشية انعقاد قمة الاتحاد بمالطا .

طرابلس 02 فبراير 2017 ( وال ) - يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الجمعة في العاصمة المالطية \\\" فاليتا \\\" في اجتماع قمة يهيمن عليه ملف \\\" الهجرة غير الشرعية \\\" مصدر قلق الايطاليين والمخاوف الأوروبية من تزايد أعداد طالبي اللجوء والهجرة وما قد يشكله ذلك من عبء أمني واقتصادي على دول القارة .\

وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا خلال هذه القمة \\\" خطة متكاملة\\\" للحد من تدفق المهاجرين والنازحين، ولاسيما من السواحل الليبية إلى اوروبا تتضمن تحركًا لإغلاق طريق الهجرة المقبلة من وسط البحر المتوسط.\

وفي هذا الصدد قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية،\\\" فريدريكا موغريني \\\" إن خطة التحرك الأوروبية ستعرض على القمة .\

ويهدف الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى الحد من تدفق اللاجئين من ليبيا إلى إيطاليا، وتحسين أوضاع المهاجرين في المخيمات داخل ليبيا والتشجيع على العودة. \

واعتمدت المفوضية الأوروبية الأربعاء نهائيًا الخطة التي يدور الحديث عنها ليبحثها وزراء الداخلية والعدل يومي الخميس والجمعة في فاليتا قبل نقلها إلى رؤساء الدول والحكومات في القمة .\

ومن اجل ذلك توجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" الى العاصمة البلجيكية \\\" بروكسل \\\" حيث مقر الاتحاد الاوروبي حيث اجتمع امس الأربعاء \\\" مع أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي \\\" الناتو \\\" \\\" ينس ستلوتنبيرغ \\\" بمقر الحلف .\

وبحث الجانبان تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا .\

وأكد أمين عام حلف \\\" الناتو \\\" خلال إيجاز صحفي إثر الاجتماع إن الحلف يدعم بقوة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها \\\" السراج \\\" ويعتبرها الممثل الوحيد للشعب الليبي.\

وقال \\\" ستلوتنبيرغ \\\" انه بحث مع \\\" السراج \\\" مجالات الدعم الذي يمكن أن يقدمه الناتو في قطاعي الدفاع والأمن كجزء من المجهود الدولي لمساعدة ليبيا التي تواجه تحديات أمنية متعددة . \

وأكد استعداد الحلف المساهمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.\

وقال أمين عام حلف الناتو \\\" نحن على استعداد لبناء وزارة دفاع وهيئة أركان وجهاز استخبارات في ليبيا تحت سيطرة مدنية \\\" .\

وأشار \\\" ستلوتنبيرغ \\\" إلى أن حلف \\\"الناتو\\\" يدعم الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي يوحد القوى السياسية في ليبيا ومستعد لتقديم الدعم في حال تلقيه طلبًا رسميًّا من ليبيا .\

ومن جهته قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، \\\" نحن نسعى للعمل مع الحلف لإيجاد الاستقرار والأمن في ليبيا \\\" ، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو والاستفادة من خبرة الحلف في التأهيل المؤسسي .\

وقال \\\" السراج \\\" أن الحلف يمتلك خبرة عريقة لرفع قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا التي تشرذمت بسبب الانقسامات السياسية، وأضاف أنه يعمل على بناء مؤسسة عسكرية واحدة في البلاد تواجه العدو المشترك وهو الإرهاب .\

وأوضح \\\" السراج \\\" أن التعاون مع حلف \\\" الناتو \\\" يمكن أن يشمل رفع قدرات المؤسسة العسكرية وتحسين أداء هياكلها لمكافحة الإرهاب والهجرة غيرالشرعية وعمليات التهريب.\

واليوم الخميس التقى رئيس المجلس الرئاسي \\\" فايز السراج \\\" رءيس المجلس الأوروبي \\\" دونالد توسك \\\".\

وبحث اللقاء قضايا الارهاب والهجرة غير الشرعية والسبل الكفيلة لمكافحة هاتين الظاهرتين ، وامكانية تقديم دعم اكثر فاعلية من جانب الاتحاد الاوروبي.\

واكد رئيس المجلس الاوروبي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقداه بعد الاجتماع دعم المجلس الاوروبي للمجلس الرئاسي من أجل تحقيق الوفاق الوطني .\

ودعا \\\" دونالد توسك \\\" الليبيين إلى الوحدة من أجل حل مشاكلهم ومكافحة الارهاب .\

من جهته أكد \\\" السراج \\\" خلال هذا المؤتمر أن الهجرة غير الشرعية مأساة متعددة الجوانب ، ويجب العمل المشترك مع أوروبا لمكافحة وعلاج هذه الظاهرة .\

وطالب \\\" السراج \\\" بدعم أكثر فاعلية من الجانب الاوروبي لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ، مؤكدا أن ليبيا تؤدي دورها بشكل كامل في مجال مكافحة الارهاب وقدمت في سبيل ذلك الالاف من أبنائها .\

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