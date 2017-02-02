\\\\\\\" سيالة \\\\\\\" ترأس وفد ليبيا في المنتدى العربي الروسي بالامارات .
الخميس ، 02- 02- 2017 - 20:01:00
ابوظبي 02 فبراير 2017 ( وال ) - شاركت ليبيا بوفد ترأسه وزير الخارجية \\\\nالمفوض بحكومة الوفاق الوطني \\\\\\\" محمد سيالة \\\\\\\" في الدورة الرابعة للمنتدى \\\\nالعربي الروسي الذي انعقد في أبوظبي بدولة الامارات العربية\\\\nالمتحدة أمس الاربعاء .\\\\n وأفاد المكتب الاعلامى بوزارة الخارجية أن المنتدى التعاون العربي \\\\nالروسي ناقش عددا من المجالات ، خاصة منها المجال الاقتصادي بين روسيا \\\\nوالدول العربية ، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الاوضاع السياسية \\\\nالاقليمية والدولية التي يشهدها العالم . \\\\n وحضر المنتدى الذي يعقد كل عامين وزراء الخارجية العرب والامين العام \\\\nللجامعة العربية وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي . \\\\n( وال )