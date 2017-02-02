\\\\\\\" سيالة \\\\\\\" ترأس وفد ليبيا في المنتدى العربي الروسي بالامارات .

ابوظبي 02 فبراير 2017 ( وال ) - شاركت ليبيا بوفد ترأسه وزير الخارجية \\\

المفوض بحكومة الوفاق الوطني \\\\\\\" محمد سيالة \\\\\\\" في الدورة الرابعة للمنتدى \\\

العربي الروسي الذي انعقد في أبوظبي بدولة الامارات العربية\\\

المتحدة أمس الاربعاء .\\\

وأفاد المكتب الاعلامى بوزارة الخارجية أن المنتدى التعاون العربي \\\

الروسي ناقش عددا من المجالات ، خاصة منها المجال الاقتصادي بين روسيا \\\

والدول العربية ، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الاوضاع السياسية \\\

الاقليمية والدولية التي يشهدها العالم . \\\

وحضر المنتدى الذي يعقد كل عامين وزراء الخارجية العرب والامين العام \\\

للجامعة العربية وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي . \\\

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