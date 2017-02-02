وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإماراتي .

أبوظبي 02 فيراير 2017(وال)- اجتمع وزير الخارجية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" أمس الأربعاء مع نظيره الإماراتي \"

عبدالله بن زايد \" ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون

العربي- الروسي الذي احتضنته العاصمة أبوظبي .

وافاد المكتب الاعلامى بوزارة الخارجية وكالة الانباء الليبية - أن

الاجتماع استعرض آخرالمستجدات وسبل دفع الجهود الاممية والقارية

والاقليمية لتحقيق الوفاق الوطني الليبي .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل من خلال

الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات ، والتشديد على احترام وحدة

الاراضي الليبية ، وتأكيد السيادة الوطنية للدولة الليبية ورفض أى تدخل

اجنبي .

يذكر ان منتدى التعاون العربي- الروسي يهدف إلى بحث دعم وتكثيف التعاون

العربي الروسي , وتنسيق المواقف بين روسيا والوطن العربي فيما يتعلق

بالأوضاع في المنطقة العربية , لاسيما في ليبيا وفلسطين وسوريا والعراق

وكذا تكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب .

( وال )