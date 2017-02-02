وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإماراتي .
الخميس ، 02- 02- 2017 - 19:44:00
أبوظبي 02 فيراير 2017(وال)- اجتمع وزير الخارجية المفوض بحكومة \nالوفاق الوطني \" محمد سيالة \" أمس الأربعاء مع نظيره الإماراتي \" \nعبدالله بن زايد \" ، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون \nالعربي- الروسي الذي احتضنته العاصمة أبوظبي .\n وافاد المكتب الاعلامى بوزارة الخارجية وكالة الانباء الليبية - أن \nالاجتماع استعرض آخرالمستجدات وسبل دفع الجهود الاممية والقارية \nوالاقليمية لتحقيق الوفاق الوطني الليبي .\n وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل من خلال \nالالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات ، والتشديد على احترام وحدة \nالاراضي الليبية ، وتأكيد السيادة الوطنية للدولة الليبية ورفض أى تدخل \nاجنبي .\n يذكر ان منتدى التعاون العربي- الروسي يهدف إلى بحث دعم وتكثيف التعاون \nالعربي الروسي , وتنسيق المواقف بين روسيا والوطن العربي فيما يتعلق \nبالأوضاع في المنطقة العربية , لاسيما في ليبيا وفلسطين وسوريا والعراق \nوكذا تكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب .\n ( وال )