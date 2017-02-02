برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يقدم حزمة من المساعدات لتحسين الخدمات الاساسية لبلدية ككلة .
الخميس ، 02- 02- 2017 - 18:29:00
\n تونس 02 فبراير2017 (وال)- سلمت وزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني \nاثنين من سيارات الإسعاف ومولدين وستون جهاز كمبيوتر لبلدية ككلة وهي جزء\nمن مجموعة الإغاثة لتحسين الخدمات الأساسية للبلدية والتي سبقها تسليم \nشاحنات إطفاء للمدينة في نوفمبر الماضي .\n وذكر الموقع الرسمي لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ، ان هذه \nالمساعدة كلها تشكل جزءا من حزمة المساعدات المقدمة من خلال صندوق تحقيق \nالاستقرار في ليبيا والذي سيحرص ايضا على صيانة وتحديث المستشفى الرئيسي \nوالمركز الرياضي والجامعة بككلة .\nوأفادت السيدة \" نورة حملاجي\" مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في \nليبيا أن البرنامج الإنمائي يسره تقديم هذه المساعدة لمواطني ككلة كجزء \nمن دعمه لحكومة الوفاق الوطني .\"\n ..(وال)..