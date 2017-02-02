برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يقدم حزمة من المساعدات لتحسين الخدمات الاساسية لبلدية ككلة .



تونس 02 فبراير2017 (وال)- سلمت وزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني

اثنين من سيارات الإسعاف ومولدين وستون جهاز كمبيوتر لبلدية ككلة وهي جزء

من مجموعة الإغاثة لتحسين الخدمات الأساسية للبلدية والتي سبقها تسليم

شاحنات إطفاء للمدينة في نوفمبر الماضي .

وذكر الموقع الرسمي لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ، ان هذه

المساعدة كلها تشكل جزءا من حزمة المساعدات المقدمة من خلال صندوق تحقيق

الاستقرار في ليبيا والذي سيحرص ايضا على صيانة وتحديث المستشفى الرئيسي

والمركز الرياضي والجامعة بككلة .

وأفادت السيدة \" نورة حملاجي\" مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في

ليبيا أن البرنامج الإنمائي يسره تقديم هذه المساعدة لمواطني ككلة كجزء

من دعمه لحكومة الوفاق الوطني .\"

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