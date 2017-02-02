مقتل جنديين في قصف للمتمردين في شرق أوكرانيا.

كييف 2 فبراير 2017 (وال) - لقي جنديان أوكرانيان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون, في قصف للمتمردين الانفصاليين استهدف مواقع القوات الأوكرانية في شرق البلاد. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الخميس, عن المكتب الإعلامي للحكومة الأوكرانية قوله أن "جنديين قتلا وأصيب عشرة جنود آخرين أصيبوا بجروح في القصف الذي تواصل لليوم الخامس على التوالي". وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا أول أمس الثلاثاء, بالإجماع إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بعد استئناف المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين في شرق البلاد, والتي خلفت 13 قتيلا على الأقل في شرق البلاد. وكان أكثر من 9600 شخص قد لقوا مصرعهم في النزاع المسلح الذي اندلع بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين منذ عام 2014, وذلك وفقا لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.