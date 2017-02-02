مصر: تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

القاهرة, 2 فبراير 2017 (وال)- تراجعت واردات مصر بنسبة 5ر5% فيما شهدت صادراتها ارتفاعا ب8ر12% على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2016-2017, حسبما كشفه اليوم الخميس البنك المركزي المصري. ففيما يتعلق بالواردات, تشير بيانات البنك المركزي إلى تراجع قيمتها الإجمالية بنحو810 ملايين دولار ليبلغ نحو 93ر13 مليار دولار مقابل 74ر14 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2015-2016. وتراجعت واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها من 8ر2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية السابقة إلى 6ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016-2017 منها 5ر190 مليون دولار من النفط الخام و3ر2 مليار دولار من المنتجات البترولية. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي, تراجعت واردات مصر من دول الإتحاد الأوروبي لتسجل 98ر3 مليار دولار مقابل 3ر4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2015-2016, كما انخفضت الواردات من الدول العربية لتسجل 6ر2 مليار دولار مقابل 9ر2 مليار دولار. أما الصادرات, فقد ارتفعت لتسجل 3ر5 مليار دولار, مقابل 7ر4 مليار دولار خلال الربع المناظر في 2015 -2016.