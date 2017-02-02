اليمن: مقتل سبعة حوثيين خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمني في جنوب البلاد.

عدن (اليمن) 2 فبراير 2017 (وال) - لقي سبعة مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب 12 آخرون, خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني اليمني, في محافظة تعز بجنوب غرب اليمن . وقال مصدر بقيادة محور تعز, ان "مواجهات عنيفة دارت في الدفاع الجوي بين الجيش الوطني والمسلحين الحوثيين والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح, بعد تبادل للقصف المدفعي وتغطية نارية كثيفة, في محاولة لاختراق مواقع الجيش الوطني, مما أدى إلى مقتل سبعة حوثيين وإصابة 12 آخرين". وأوضح أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة 3 آخرين بالإضافة إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة اثنين آخرين".