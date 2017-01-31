الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة ل"الأزمات المهملة" في العالم .

نيويورك (الأمم المتحدة) 31 يناير 2017 ( وال) - أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن تخصيص100 مليون دولار من صندوق المنظمة لعمليات الطوارئ, لدعم عمليات الإغاثة لتسع "أزمات مهملة" في العام. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, قوله أن "هذا التمويل مهم للغاية حتى يتسنى للأمم المتحدة والشركاء الاستمرار في مساعدة الناس الذين يحتاجون إلى المساعدات بشكل ملح". وأوضح أن "جزءا كبيرا من المخصصات سيصل إلى الأشخاص المتضررين من النزوح الذي يعد أحد التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحا في العالم, حيث يبلغ عدد النازحين أكثر من 65 مليون شخص, كما يهدف التمويل إلى ضمان تلقي ملايين الفارين من أعمال العنف والصراعات في نيجيريا والنيجر والكاميرون, الرعاية الطبية والمساعدات الغذائية والمأوى". وأشار إلى أن المساعدات "ستشمل أيضا النازحين داخليا وكذلك اللاجئين من الدول المجاورة في ليبيا والصومال وأوغندا إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مدغشقر ومالي وكوريا الشمالية". وسيدعم هذا المبلغ المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من ستة ملايين شخص في كل من ليبيا والكاميرون وكوريا الشمالية ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وأوغندا". ...( وال ) ...