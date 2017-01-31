تواصل أعمال قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا .
الثلاثاء ، 31- 01- 2017 - 15:03:00
\nأديس أبابا 31 يناير 2017 ( وال )- تواصلت اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني \nبالعاصمة الاثيوبية \" أديس أبابا \" أعمال الدورة الــ 28 لقمة\nالإتحاد الإفريقي وذلك في جلسات مغلقة مخصصة أساسا لإصلاح المنظمة \nالإفريقية.\n وشهد اليوم الأول من أشغال قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي \nالتي تعقد تحت شعار \" تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في \nالشباب \", أمس الاثنين انتخاب رئيس جمهورية غينيا \" ألفا كوندي \" رئيسا \nجديدا للإتحاد الإفريقي لمدة سنة خلفا للرئيس التشادي \" إدريس ديبي \" \nوإعادة انتخاب الجزائري \" إسماعيل شرقي\" لعهدة ثانية كمفوض الاتحاد \nالإفريقي للسلم والأمن وانتخاب التشادي \" موسى فكي محمد \" رئيسا لمفوضية \nالاتحاد الإفريقي خلفا للجنوب افريقية \" نكوزازانا دلاميني زوما \" \nبالإضافة إلى عودة المغرب ليصبح العضو الــ 55 للاتحاد الإفريقي.\n ويناقش رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التقرير الذي أعده \nالرئيس الرواندي بول كاغامي الذي كلف بملف إصلاح مؤسسات المنظمة \nالإفريقية. \n كما تتواصل النقاشات حول محور إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي يعد ضرورة\nملحة لإعادة تفعيل المنظمة الإفريقية حتى تتمكن من الإستجابة لتطلعات \nالقارة في مجال التنمية و الأمن. \n ويهدف هذا الإصلاح \"الهام\" إلى إضفاء حيوية و فعالية أكبر على \nالإتحاد الإفريقي لتمكينه من الإستجابة لمتطلبات اندماج وتنمية القارة \nوتجسيد الأهداف المدرجة في أجندة 2063. \n ومن بين النقاط المتضمنة في تقرير الإصلاح ترد النقطة المتعلقة بتقسيم\nأفضل للعمل بين مفوضية الإتحاد الإفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية\nوالدول الأعضاء ، بالاضافة الى مناقشة المسألة الشائكة المتعلقة بتمويل \nالإتحاد الإفريقي.\n ...( وال )...