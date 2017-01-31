تواصل أعمال قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا .



أديس أبابا 31 يناير 2017 ( وال )- تواصلت اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني

بالعاصمة الاثيوبية \" أديس أبابا \" أعمال الدورة الــ 28 لقمة

الإتحاد الإفريقي وذلك في جلسات مغلقة مخصصة أساسا لإصلاح المنظمة

الإفريقية.

وشهد اليوم الأول من أشغال قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي

التي تعقد تحت شعار \" تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في

الشباب \", أمس الاثنين انتخاب رئيس جمهورية غينيا \" ألفا كوندي \" رئيسا

جديدا للإتحاد الإفريقي لمدة سنة خلفا للرئيس التشادي \" إدريس ديبي \"

وإعادة انتخاب الجزائري \" إسماعيل شرقي\" لعهدة ثانية كمفوض الاتحاد

الإفريقي للسلم والأمن وانتخاب التشادي \" موسى فكي محمد \" رئيسا لمفوضية

الاتحاد الإفريقي خلفا للجنوب افريقية \" نكوزازانا دلاميني زوما \"

بالإضافة إلى عودة المغرب ليصبح العضو الــ 55 للاتحاد الإفريقي.

ويناقش رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التقرير الذي أعده

الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي كلف بملف إصلاح مؤسسات المنظمة

الإفريقية.

كما تتواصل النقاشات حول محور إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي يعد ضرورة

ملحة لإعادة تفعيل المنظمة الإفريقية حتى تتمكن من الإستجابة لتطلعات

القارة في مجال التنمية و الأمن.

ويهدف هذا الإصلاح \"الهام\" إلى إضفاء حيوية و فعالية أكبر على

الإتحاد الإفريقي لتمكينه من الإستجابة لمتطلبات اندماج وتنمية القارة

وتجسيد الأهداف المدرجة في أجندة 2063.

ومن بين النقاط المتضمنة في تقرير الإصلاح ترد النقطة المتعلقة بتقسيم

أفضل للعمل بين مفوضية الإتحاد الإفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية

والدول الأعضاء ، بالاضافة الى مناقشة المسألة الشائكة المتعلقة بتمويل

الإتحاد الإفريقي.

...( وال )...