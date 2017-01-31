رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يقوم اليوم بجولة تفقدية لمستشفى الجلاء للأطفال بطرابلس .

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طرابلس 31 يناير 2017 ( وال )- قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \

الوطني \\\" فائز السراج \\\" صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمستشفى \

الجلاء للأطفال بمدينة طرابلس للاطلاع على وضعية المستشفي واحتياجاته .\

و تفقد \\\" السراج \\\" جميع أقسام المستشفى واطلع على التجهيزات \

المتوفرة وناقش مع الجهاز الطبي والفني ما يواجهونه من مصاعب \

واحتياجات في الأدوية والتجهيزات الطبية والتقنية ، ووعد بتوفير كافة \

النواقص بأسرع وقت ممكن وتوفير مخصصات مالية بصفة عاجلة . وأشاد \\\" \

السراج \\\" بما تبذله الكوادر الطبية الليبية من جهود كبيرة في خدمة \

المواطنين رغم صعوبة الظروف ، حاثا الجميع على العمل بروح الفريق الواحد \

متمنيا لهم التوفيق.\

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