رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يقوم اليوم بجولة تفقدية لمستشفى الجلاء للأطفال بطرابلس .الثلاثاء ، 31-01-2017 - 14:59:00

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يقوم اليوم بجولة تفقدية لمستشفى الجلاء للأطفال بطرابلس . \\nطرابلس 31 يناير 2017 ( وال )- قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \\nالوطني \\\" فائز السراج \\\" صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لمستشفى \\nالجلاء للأطفال بمدينة طرابلس للاطلاع على وضعية المستشفي واحتياجاته .\\n و تفقد \\\" السراج \\\" جميع أقسام المستشفى واطلع على التجهيزات \\nالمتوفرة وناقش مع الجهاز الطبي والفني ما يواجهونه من مصاعب \\nواحتياجات في الأدوية والتجهيزات الطبية والتقنية ، ووعد بتوفير كافة \\nالنواقص بأسرع وقت ممكن وتوفير مخصصات مالية بصفة عاجلة . وأشاد \\\" \\nالسراج \\\" بما تبذله الكوادر الطبية الليبية من جهود كبيرة في خدمة \\nالمواطنين رغم صعوبة الظروف ، حاثا الجميع على العمل بروح الفريق الواحد \\nمتمنيا لهم التوفيق.\\n\\n \\n ...( وال )..

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