تواصل أعمال قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا .

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أديس أبابا 31 يناير 2017 ( وال )- تواصلت اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني \

بالعاصمة الاثيوبية \\\" أديس أبابا \\\" أعمال الدورة الــ 28 لقمة\

وذلك في جلسات مغلقة مخصصة أساسا لإصلاح المنظمة الإفريقية.\

وشهد اليوم الأول من أشغال قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي \

التي تعقد تحت شعار \\\" تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في \

الشباب \\\", أمس الاثنين انتخاب رئيس جمهورية غينيا \\\" ألفا كوندي \\\" رئيسا \

جديدا للإتحاد الإفريقي لمدة سنة خلفا للرئيس التشادي \\\" إدريس ديبي \\\" \

وإعادة انتخاب الجزائري \\\" إسماعيل شرقي\\\" لعهدة ثانية كمفوض الاتحاد \

الإفريقي للسلم والأمن وانتخاب التشادي \\\" موسى فكي محمد \\\" رئيسا لمفوضية \

الاتحاد الإفريقي خلفا للجنوب افريقية \\\" نكوزازانا دلاميني زوما \\\" \

بالإضافة إلى عودة المغرب ليصبح العضو الــ 55 للاتحاد الإفريقي.\

ويناقش رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التقرير الذي أعده \

الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي كلف بملف إصلاح مؤسسات المنظمة \

الإفريقية. \

كما تتواصل النقاشات حول محور إصلاح الاتحاد الإفريقي الذي يعد ضرورة\

ملحة لإعادة تفعيل المنظمة الإفريقية حتى تتمكن من الإستجابة لتطلعات \

القارة في مجال التنمية و الأمن. \

ويهدف هذا الإصلاح \\\"الهام\\\" إلى إضفاء حيوية و فعالية أكبر على \

الإتحاد الإفريقي لتمكينه من الإستجابة لمتطلبات اندماج وتنمية القارة \

وتجسيد الأهداف المدرجة في أجندة 2063. \

ومن بين النقاط المتضمنة في تقرير الإصلاح ترد النقطة المتعلقة بتقسيم\

أفضل للعمل بين مفوضية الإتحاد الإفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية\

والدول الأعضاء ، بالاضافة الى مناقشة المسألة الشائكة المتعلقة بتمويل \

الإتحاد الإفريقي.\

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