فرع الوسطى يقدم سلفا ضمانية للمتقاعدين النازحين بالمنطقة الشرقية من مدينة سرت .

بنغازي 31 يناير 2017 ( وال ) - قامت ادارة صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقى الوسطى بصرف سلفه اجتماعية للمتقاعدين النازحين من مدينة سرت والمقيمين بالمنطقة الشرقية وذلك مساهمة منها في التخفيف من معاناة اسر المتقاعدين . وأوضح مدير فرع الصندوق بالمنطقة الوسطى " محمد السائح " - أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات المدير العام للصندوق حيث تم صرف سلفه لعدد ( 126 ) متقاعد بقيمة إجمالية بلغت ( 252 ) ألف دينار على أن تستقطع القيمة في وقت لاحق من أصل المعاش الضماني للمتقاعدين . ..(وال- بنغازي)..