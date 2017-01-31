فرع الوسطى يقدم سلفا ضمانية للمتقاعدين النازحين بالمنطقة الشرقية من مدينة سرت .الثلاثاء ، 31-01-2017 - 14:34:00

بنغازي 31 يناير 2017 ( وال ) - قامت ادارة صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقى الوسطى بصرف سلفه اجتماعية للمتقاعدين النازحين من مدينة سرت والمقيمين بالمنطقة الشرقية وذلك مساهمة منها في التخفيف من معاناة اسر المتقاعدين . وأوضح مدير فرع الصندوق بالمنطقة الوسطى " محمد السائح " - أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات المدير العام للصندوق حيث تم صرف سلفه لعدد ( 126 ) متقاعد بقيمة إجمالية بلغت ( 252 ) ألف دينار على أن تستقطع القيمة في وقت لاحق من أصل المعاش الضماني للمتقاعدين . ..(وال- بنغازي)..

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