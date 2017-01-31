اللجنة الأولمبية تقرر المشاركة بالألعاب الإسلامية بأذربيجان .الثلاثاء ، 31-01-2017 - 13:26:00

أذربيجان 31 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت اللجنة الأولمبية الليبية مشاركة ليبيا رسمياً في منافسات دورة الألعاب الإسلامية بدولة أذربيجان خلال شهر مايو القادم . وبعتث اللجنة الأولمبية بمخاطبة رسمية بذلك للجنة المنظمة للدورات الإسلامية بموافقتها على المشاركة في هذه الألعاب التي تقام كل 4 سنوات . وتدرس اللجنة الاولمبية حاليا الالعاب التي ستشارك بها ليبيا في هذه الدورة . ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الليبية إلى عقد اجتماع يوم الأحد القادم لوضع الخطوط العريضة لهذه المشاركة ، والألعاب التي يمكن المشاركة بها .

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا