اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للمصارعة .الثلاثاء ، 31-01-2017 - 13:21:00

طرابلس 31 يناير 2017 ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للمصارعة والمصارعات المماثلة اجتماعاً بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس يوم أمس الإثنين . وناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تهم اللعبة ، واعتماد النشاط الرياضي للموسم الماضي والموسم الرياضي القادم 2017 - 2018 ، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة للعام الجاري ، واعتماد 6 لوائح تخص اللعبة . وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد ، والذي حدد له يوم ال 15 من شهر إبريل القادم . كما تم إقرار مبدأ الترشيح الفردي لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد .

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