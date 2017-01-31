اجتماع موسع لمناقشة الصعوبات التى تواجه مستشفي الاطفال .

طرابلس 31 يناير 2017 (وال) _ خصص الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر مستشفى الأطفال بطرابلس لمناقشة الصعوبات التي تعترض سير تقديم الخدمات الطبية للأطفال الأمر الذي نتج عنه بعض الوفيات في قسم الإيواء . و ضم الاجتماع رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمات الصحية بالمجالس البلدية سوق الجمعة ،أبو سليم ،تاجوراء ، حي الأندلس . و تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم رؤساء هذه المكاتب وبعض مؤسسات المجتمع المدني لدعم المستشفى وتدليل كافة الصعوبات التى تواجه تقديمه للخدمات . والجدير بالذكر ان إدارة مستشفي الاطفال كانت قد اطلقت خلال الفترة الماضية نداء استغاثة طالبت فيه بضرورة إنقاذ المستشفى ودعمه العاجل بالإحتياجات الطبية التي يفتقرها . ... وال ...