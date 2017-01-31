انطلاق البرنامج التوعوي لطلبة كلية التمريض بجامعة بنغازي .

بنغازي 31 يناير 2017م ( وال ) - انطلقت بكلية التمريض جامعة بنغازي فعاليات البرنامج التوعوي الخاص بطلبة وطالبات الكلية ، بحضور عميد الكلية ورؤساء الأقسام ومدير مكتب الإعلام والتوعية بإدارة الخدمات الصحية وفريق التثقيف ورئيس المركز الصحي بمنطقة الكويفية وعدد من الممرضين . ويتضمن البرنامج التوعوي على مدى ثلاثة أيام محاضرات تثقيفية لاساتذة متخصصين عن طرق مكافحة العدوى وإصحاح اليدين وسرطان الثدي والغذاء الصحي. كما يتضمن البرنامج التوعوي عروضا مرئية وتطبيقات عملية وتوزيع مطبوعات توعوية عن مكافحة الامراض وخطر انتشار الاوبئة على صحة الانسان . ...( وال .. بنغازي ) ...