محادثات طارئة لمجلس الأمن بشان تجربة صاروخية إيرانية.الثلاثاء ، 31-01-2017 - 13:14:00

واشنطن31 يناير 2017 ( وال) - طالبت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء عقد اجتماعا طارئا لبحث التجربة التي أجرتها " إيران " على صاروخ متوسط المدى في 29 من الجاري من هذا الشهر . ودعت امريكا إلى إجراء هذه المشاورات الطارئة بعدما طالب السفير الصهيوني الامم المتحدة " داني دانون " مجلس الامن بالرد على هذه التجربة الصاروخية واعتبره انتهاكا لقرارمجلس الأمن، وفق ما اكدته مصادر دبلوماسية في " الولايات المتحدة . ومن المقرر أن ينطلق مجلس الأمن مشاوراته حول التجربة الإيرانية اثر انتهاء اجتماعه المقرر حول سوريا اليوم . ...( وال) ...

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