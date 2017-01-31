إعادة افتتاح المركز الصحي ابن زهر ببنغازي .

طرابلس 31 يناير 2017 ( وال ) - تم يوم أمس الإثنين إعادة افتتاح المركز الصحي ابن زهر ببنغازي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز والتحديث لهذا المركز الصحي . ويقدم المركز خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين من خلال قسم لرعاية الأمومة والطفولة، وعيادات للباطنة، وأمراض النساء، والأطفال، والأسنان، والجلدية والتغذية العلاجية. كما يضم المركز معمل للتحاليل الطبية، وصيدلية، ومخزن للأدوية والمستلزمات الطبية. ...( وال ) ....