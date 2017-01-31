برنامج توعوي لطلبة كلية التمريض بجامعة بنغازي .

بنغازي 31 يناير 2017م (وال) - نظمت جامعة بنغازي خلال اليومين الماضيين البرنامج التوعوي الخاص بطلبة وطالبات كلية التمريض وذلك ضمن برامج و أنشطة منسقي التوعية والتثقيف في المرافق الصحية بالمدينة . ويتضمن البرنامج التوعوي الذي يستمر ثلاثة أيام محاضرات تثقيفية يلقيها عدد من الاساتذة المتخصصون في طريقة مكافحة العدوى وإصحاح اليدين و سرطان الثدي والغذاء الصحي مع تقديم عدة عروض مرئية وتطبيقات عملية وتوزيع مطبوعات توعوية على عناصر التمريض . ويذكر أن البرنامج تم تنظيمه بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بإدارة الخدمات الصحية والمركز الصحي بمنطقة الكويفية وكلية التمريض بجامعة بنغازي. وحضرافتتاح البرنامج عميد كلية التمريض ،ورؤساء الأقسام ،ومدير مكتب الإعلام والتوعية بإدارة الخدمات الصحية ،وفريق التثقيف ورئيس المركز الصحي بمنطقة الكويفية ،وعدد من الممرضين . ... وال بنغازي ...