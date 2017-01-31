الاجتماع الانتخابي للاتحاد الليبي للدراجات.

طرابلس 31 يناير 2017 (وال) _ يعقد يوم الاربعاء القادم الموافق 8 من شهر فبراير بمدرسة الفروسية بطرابلس الاجتماع الانتخابي للاتحاد الليبي للدراجات . وسيتم خلال هذا الاجتماع انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الليبي للدراجات . وستعلن لجنة الانتخابات باللجنة الاولمبية الليبية رسميا يوم الغد الاربعاء الاول من شهر فبراير القوائم المترشحة للمكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة . ويذكر ان الدكتور " نورالدين التريكي" رئيس الاتحاد قد تقدم بالترشح مع مجموعة من المدربين واللاعبين السابقين لفترة انتخابية اخرى. ويشار إلى أن أندية الاتحاد والمدينة والأهلي طرابلس والشرطة والجمارك والهلال والأهلي بنغازي والنجمة والسواعد والجزيرة والانتصار والمطمر ونجوم الصابرية والرجمة من الاندية المهتمة بلعبة الدراجات . ...(وال)..