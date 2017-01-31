إجتماع مرتقب لرؤساء البرلمانات العربية في ال11 فبرايرالقادم بالقاهرة .

القاهرة 31 يناير 2017 ( وال) - يعقد البرلمان العربي, اجتماعه السنوي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في ال 11 فبراير القادم بالقاهرة. وجاء في بيان للأمانة العامة للبرلمان البرلمان العربي, أن "الاجتماع السنوي الثاني للبرلمان العربي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية سيعقد في ال 11 فبراير المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة". وأوضح البيان أنه "من المقرر أن يناقش المؤتمر ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة, أكثر من أي وقت مضى, لمعالجة القضايا الشائكة, والتحديات الملحة, والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي, جراء تنامي ظاهرة الإرهاب, وتمدد الجماعات الإرهابية, والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية". ...( وال ) ...