استئناف أعمال القمة ال28 للاتحاد الإفريقي في جلسة مغلقة باديس ابابا .

أديس أبابا 31 يناير 2017 ( وال) - استؤنفت أعمال القمة ال28 للاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء بأديس أبابا في جلسة مغلقة لمناقشة العديد من المسائل لاسيما إصلاح المنظمة الإفريقية. ورحب روؤساء حكومات ودول الاتحاد الإفريقي بالاقتراحات المقدمة في إطار إصلاح هيئات المنظمة الإفريقية ،كما دعوا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق السلم والتنمية المبرمجين في أجندة 2063. تنعقد القمة ال28 للاتحاد الافريقي تحت شعار "تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب". الجذير بالذكر أن ليبيا تشارك في هذه القمة بوفد يترأسه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج ".