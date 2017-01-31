الكويت تقر ميزانية تتضمن عجزا ضخما بسبب تراجع اسعار النفط .

الكويت31 يناير 2017 ( وال) - أعلنت وزارة المالية الكويتية أمس الاثنين ان ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع اسعار النفط. وقال وزير المالية " انس الصالح " للصحافيين إن اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية القادم التي تبدأ في الاول من ابريل يبلغ 13,3 مليار دينار (43,6 مليار دولار) واجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19,9 مليار دينار (65,2 مليار دولار) مما يخلف عجزا ماليا قدره 6,6 مليار دينار مليار دينار (21،6 مليار دولار). واضاف ان الايرادات النفطية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 38,8 مليار دولار بزيادة بنسبة 36% مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية الحالية. وأوضح ان هذه الارقام وضعت على اساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولارا.يشار إلى أن تراجع اسعار النفط دفع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، الى اتخاذ اجراءات تقشف قاسية. ...(وال) ...