الحرس البلدي يكلف فروعه بمتابعة مستودعات غاز الطهو .

طرابلس 31 يناير 2017 ( وال )- كلفت إدارة شؤون الفروع بجهاز الحرس البلدي مدراء مراكز جهاز الحرس البلدي بكافة المدن متابعة مستودعات بيع غاز الطهي . وأكدت ادارة شؤون الفروع حرص الحرس البلدي على متابعة مستودعات الغاز بشأن التسعيرة المقررة قانونياً ، ومخالفة كل من يخالف . ويذكر ان أزمة نقص اسطوانات غاز الطهو التي كانت قد شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية ، انفرجت وانتهت بفضل الجهود المخلصة والغيورة من أبناء الوطن .