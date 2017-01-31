الحرس البلدي يكلف فروعه بمتابعة مستودعات غاز الطهو .الثلاثاء ، 31-01-2017 - 12:08:00

طرابلس 31 يناير 2017 ( وال )- كلفت إدارة شؤون الفروع بجهاز الحرس البلدي مدراء مراكز جهاز الحرس البلدي بكافة المدن متابعة مستودعات بيع غاز الطهي . وأكدت ادارة شؤون الفروع حرص الحرس البلدي على متابعة مستودعات الغاز بشأن التسعيرة المقررة قانونياً ، ومخالفة كل من يخالف . ويذكر ان أزمة نقص اسطوانات غاز الطهو التي كانت قد شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية ، انفرجت وانتهت بفضل الجهود المخلصة والغيورة من أبناء الوطن .

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