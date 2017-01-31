ايطاليا: رسوّ سفينة تحمل 210 مهاجرين بصقلية .

روما 31 يناير 2017 (وال) - أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن سفينة تحمل على متنها 210 مهاجرين قد رست في ميناء أوغوستا سيراكوز بصقلية. وأضافت المصادرذاتها حسب وكالة الانباء الإيطالية أن "سفينة (أكواريس) التابعة لجمعية الإنقاذ في البحر المتوسط الإنسانية الإيطالية الفرنسية الآلمانية والتي تعمل بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، تحمل 124 لاجئاً تم انقاذهم الاحد و86 آخرين انقذوا من قبل سفينة تجارية، تم تحويلهم على متنها ليلة الأحد". وذكرت المصادر أنه "من بين المهاجرين إمرأة تم صباح أمس إخلائها الى جزيرة لامبيدوزا من قبل زورق دورية تابع لخفر السواحل"، وتابعت المصادر أن "بقية المهاجرين الـ210 رسو في مينا أوغوستا، وهم 180 رجلا، 30 امرأة و41 قاصرا، 38 منهم غير مصحوبين بذويهم". وأوضحت ل إن "المهاجرين قدموا من ليبيا ، نيجيريا، ساحل العاج، السنغال، غامبيا، غانا، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، ، مالي، الكاميرون، المغرب والنيجر". ...( وال ) ...