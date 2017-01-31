تفقد مدرسة الصم والبكم بسوق الجمعة .

طرابلس 31 يناير 2017 ( وال )- قام عدد من أعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة وأعضاء من مجلس الحكماء والأعيان بالمنطقة أمس بزيارة ميدانية لمقر صندوق الضمان الاجتماعي سوق الجمعة حرصا من المجلس لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين . وشملت الزيارة مدرسة الصم والبكم التابعة للصندوق ، ومستوصف الضمان (المركز الصحي الجهاد) . وأكد اعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة من خلال هذه الجولة حرصهم على توفير احتياجات مدرسة الصم والبكم نطرا لدورها في خدمة هذه الشريحة من الشباب ، وكذلك دعم الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي سوق الجمعة للاهالي بالمنطقة ، والاسراع في أعمال النظافة العامة داخل وخارج مقر الصندوق . وتعهد أعضاء المجلس خلال الزيارة بتوفير فصل إلكتروني للطلبة بالمدرسة ، وعقد دورات خاصة بالفصل الإلكتروني لتأهيل المعلمات لاستخدام السبورة الذكية ، وأكدوا ان توفير الفصل إلكتروني للمدرسة يأتي ضمن خطة المجلس البلدي لإدخال التعليم التقني في مدارس هذه الشريحة من الأطفال . .. ( وال ) ..