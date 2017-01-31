انقطاع المياه عن بعض المناطق في طرابلس نتيجة قيام الشركة العامة للمياه بأعمال صيانة لبعض الأنابيب .

طرابلس 31 يناير 2017 ( وال ) - أكدت الهئية العامة للموارد المائية بأن انقطاع المياه عن بعض المناطق في طرابلس هو نتيجة قيام فرق التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بأعمال صيانة لبعض الأنابيب الرئيسية بالشبكة العامة للمياه التي تعرضت لأعطاب سببت في حدوث تسرب للمياه منها . وأرجعت الهئية في بيان لها نشرته على موقعها في شبكة المعلومات الدولية اليوم سبب حدوث التسرب لقدم أنابيب الشبكة ولتعرضها للإفراغ نتيجة انقطاع المياه لفترة طويلة وعند رجوع المياه عادة يؤثر الهواء بالأنابيب نتيجة الضغط على الأجزاء الضعيفة من الشبكة فتحدث الكسور التي ينتج عنها التسرب . وأوضحت أن المياه ستعود بعد انتهاء أعمال الصيانة لأي منطقة تنقطع عنها المياه . ... وال ..