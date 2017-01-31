صندوق الضمان الاجتماعي يعلن عن بيع سلالم كهربائية متحركة .

طرابلس 31 يناير 2017 ( وال )- يعلن صندوق الضمان الاجتماعي عن تخريد وبيع عدد ( 2 ) سلالم كهربائية متحركة غير مستعمله بالمزاد العلني داخل عدد ( 4 ) حويات (40) قدم والموجوده بمخازن شركة الخدمات الضمانية الطبية الكائنة بمنطقة عين زاره . فعلى الراغبين في دخول المزاد من الجهات العامة او الشركات او الافراد مراجعة قسم المشتريات بالادارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي طرابلس الكائن بشارع الجمهورية لاستلام المواصفات الفنية والخرائط الخاصة بالسلالم خلال فترة اقصاها 21 يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان . وتقدم العروض في مظاريف مغلقة وفق الشروط الاتية :- - دفع مبلغ وقدره ( 250 ) دينار غير قابل للترجيع للراغبين في دخول المزاد . - يتم دفع المبلغ بالكامل في حالة القبول بصك مصدق باسم صندوق الضمان الاجتماعي . - مصاريف النقل على نفقة من تتم الترسية عليه . - تقديم صك مصدق باسم صندوق الضمان الاجتماعي بقيمة ( 000 ، 10 ) عشرة الاف دينار مقابل ضمان ترجيع الحاويات ، وسيتم استرجاع القيمة بعد ترجيع الحاويات إلى مخازن الضمان . .. ( وال ) ..