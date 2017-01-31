سعر برميل أوبك يواصل تراجعه مسجلا 78ر52 دولارا.

بروكسل 31 يناير 2017 (وال) واصل سعر برميل نفط سلة خامات أوبك تراجعه يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، حيث وصل إلى 78ر52 دولارا. وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن سعر سلة منتجاتها تراجع بمقدار 10ر0 دولار الاثنين مقارنة بختام الجلسة السابقة. أما سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم مارس المقبل، فبلغ في مستهل تعاملات اليوم 15ر55 دولارا للبرميل في سوق العقود الآجلة بلندن، بانخفاض نسبته 15ر0% مقارنة بختام الجلسة الماضية. .. وال ..