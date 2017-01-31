مباريات الدور النصف نهائي لكأس الامم الافريقية 2017 .

ليبرفيل 31 يناير 2017 (وال )- تنطلق يوم الغد الاربعاء مباريات الدور النصف نهائي لكأس الامم الافريقية 2017 بالغابون بمباراة تجمع منتخب مصر لكرة القدم ممثل العرب الذي بقى في هذه التظاهرة الافريقية مع منتخب بوركينا فاسو . واصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تقريره للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الامم الافريقية 2017 عقب لقاءات الدور ربع النهائي حيث جاء منتخب الجزائر لكرة القدم الذي خرج من الدور الاول للبطولة في الترتيب ال10 . وجاء منتخبا المغرب وتونس -اللذان خرجا من الدور الربع النهائي في الترتيب السابع بست نقاط لكن بافضلية فارق الاهداف للمغرب (+1) امام (-1) لتونس. وجاء الترتيب النهائي من المرتبة الخامسة إلى ال16 لكأس امم افريقيا-2017 كالاتي : - السنغال - الكونغو الديمقراطية - المغرب - تونس - الغابون - الجزائر - ساحل العاج - مالي - غينيا الاستوائية - زيمبابوي - توغو - اوغندا .