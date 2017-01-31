رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بسرت تتفقد المرافق الصحية ومخازن الامداد الطبي .

سرت 31 يناير 2017 ( وال )- قامت عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبلدية " هنية ابوخريص " ومدير ادارة الخدمات الصحية الدكتور " خليفة محمد " وعدد من مسؤولي مراكز الصحة الاولية بجولة تفقدوا خلالها المرافق الصحية بالمدينة بهدف معرفة الاحتياجات الضرورية والاولية لهذه المرافق لاستئناف نشاطها وتقديم خدماتها الصحية لاهالي المدينة . وشملت الجولة التفقدية عدد من المرافق الصحية ومجمع العيادات ومستشفى بن سينا ومخازن الادوية والامداد الطبى والصيدلية المركزية . وأكدت رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية " هنية ابوخريص " لمراسل وكالة الانباء الليبية حرص المرافق الصحية لاستئناف عملها وتقديم خدماتها للاهالي في اقرب وقت ممكن . وأضافت : ان الجوله التفقدية للمراكز الصحية والمرافق الايوايئة تأتي للاطلاع على الاضرار التي لحقت بهذه المرافق ، والاحتياجات الضرورية لها لاستئناف عملها . ...( وال .. سرت ) ...