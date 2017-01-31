إجلاء 800 أسرة بسبب حرائق الغابات جنوبي تشيلي سانتياجو 31 يناير 2017 (وال) أجلت السلطات التشيلية نحو 800 أسرة من بلدة ديتشاتو جنوبي البلاد في ظل تقدم نيران حرائق الغابات التي تهدد المنطقة.

وأصبحت بلدة ديتشاتو الساحلية الواقعة بمدينة توميه في إقليم بيوبيو، خلال الساعات الأخيرة، واحدة من أكثر المناطق المهددة من النيران التي تأتي في إطار أسوء موجة حرائق غابات في تاريخ تشيلي بحصيلة قتلى بلغت 11 شخصا واحتراق أكثر من 400 ألف هكتار. وتعمل دوائر الإطفاء ووحدات الشرطة والهيئة الوطنية للغابات من أجل السيطرة على الحرائق، ومن المنتظر أن تتوجه للمنطقة طائرة صهريج روسية للمساعدة في إخماد النيران. وأوضح المكتب الوطني للطوارىء أنه من إجمالي 124 حريقا اندلع في أنحاء البلاد، ما زالت وحدات الإطفاء تحاول التعامل مع 58 منها. .. وال ..