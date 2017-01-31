بدء المرحلة الثانية لتدريب خفر السواحل الليبيين ضمن عملية «صوفيا» .

بروكسل 31 يناير 2017 ( وال )- أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن بدء المرحلةالثانية من برنامج تدريب خفر السواحل الليبيين ضمن عمليته البحرية «صوفيا»، لمكافحة الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية .\

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وأوضح بيان صادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن\

المرحلة الثانية من هذه العملية البحرية بدأت بانخراط دفعة جديدة من \

عشرين عنصرًا من خفر السواحل الليبيين في مركز تدريب في جزيرة كريت \

اليونانية.\

وأضاف البيان ان المتدربين من خفر السواحل سيتلقون تدريبات تشمل مختلف \

المجالات التي تمس عملهم، مثل حقوق الإنسان والحقوق البحرية والمساواة في\

التعامل مع الرجال والنساء، إضافة إلى تقنيات عمليات البحث والإنقاذ في \

البحر .\

وستستمر المرحلة الثانية من التدريب طوال العام 2017 وستجري في مواقع \

مختلفة من البحر المتوسط ضمن عملية «صوفيا» التي بدأت العام 2015 ، فيما\

يتوقع أن تنهي دفعة أولى من 78 عنصرًا تدريبها في فبراير .\

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