بدء المرحلة الثانية لتدريب خفر السواحل الليبيين ضمن عملية «صوفيا» .
الثلاثاء ، 31- 01- 2017 - 10:20:00
بروكسل 31 يناير 2017 ( وال )- أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن بدء المرحلةالثانية من برنامج تدريب خفر السواحل الليبيين ضمن عمليته البحرية «صوفيا»، لمكافحة الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية .\\n\\nوأوضح بيان صادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن\\nالمرحلة الثانية من هذه العملية البحرية بدأت بانخراط دفعة جديدة من \\nعشرين عنصرًا من خفر السواحل الليبيين في مركز تدريب في جزيرة كريت \\nاليونانية.\\nوأضاف البيان ان المتدربين من خفر السواحل سيتلقون تدريبات تشمل مختلف \\nالمجالات التي تمس عملهم، مثل حقوق الإنسان والحقوق البحرية والمساواة في\\nالتعامل مع الرجال والنساء، إضافة إلى تقنيات عمليات البحث والإنقاذ في \\nالبحر .\\n وستستمر المرحلة الثانية من التدريب طوال العام 2017 وستجري في مواقع \\nمختلفة من البحر المتوسط ضمن عملية «صوفيا» التي بدأت العام 2015 ، فيما\\nيتوقع أن تنهي دفعة أولى من 78 عنصرًا تدريبها في فبراير .\\nوا