لاعب فريق الاواسط بنادى النصر ( سعد السعيطي) يشارك في برنامج المواهب الكروية بقناة دبي الرياضية.

بنغازي 31 يناير 2017 ( وال ) - يشارك احد المواهب الليبية في لعبة كرة القدم ( سعد السعيطي) لاعب فريق الاواسط بنادى النصر الرياضى الثقافى الاجتماعي في فعاليات برنامج المواهب الكروية بقناة دبي الرياضية الذي يهتم بالمواهب لعبة كرة القدم العربية من مواليد 15 إلى 19 سنة . وسيحاول اللاعب " السعيطي " الموهبة الكروية الليبية الذي وصل دبي يوم أمس من خلال هذه المشاركة ابراز موهبته وما تزخر به الملاعب الليبية من مواهب كروية . وقدم اللاعب السعيطي من مواليد 6 مارس 1998 مستويات جيدة ومهارات منذ التحاقه بفريق أواسط النصر لكرة القدم قادما من نادي الطيران موسم 2013/2014 ، مما دفع بمدربيه للدفع به للمشاركة واجراء الاختبارات الأولية التي أشرف عليه المدرب الوطني (أكرم الهمالي ). ويهدف البرنامج لاختيار افضل المواهب الكروية في لعبة كرة القدم التي تتميز بها الملاعب العربية . ...( وال ..بنغازي ) ...