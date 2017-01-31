علماء يكشفون كيفية مقاومة الجهاز المناعي للنبات الأمراض.

سيدني 31 يناير 2017 ( وال) - كشفت دراسة علمية حديثة كيفية مقاومة الجهاز المناعي للنبات الأمراض، حسبما ما ذكر باحثون بجامعة كيونزلاند الاسترالية أمس الثلاثاء. وقال بوستجان كوبي، الأستاذ بمدرسة الكيمياء والعلوم الحيوية الجزيئية التابعة لجامعة كوينزيلاند، إنه " من المهم للغاية أن نفهم كيف تعمل النظم المناعية للنبات". وأضاف " خسائر المحاصيل تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا كبيرا جدا في عالم يواجه زيادة في الطلب على الغذاء والألياف والوقود الحيوي"، مشيرا إلى أن " هذا البحث سيساعد على المدى الطويل في خلق جينات مقاومة إصطناعية أكثر فعالية يمكن استغلالها في توفير حماية إضافية من أمراض المحاصيل في استراليا والعالم بأكمله". شارك في البحث باحثون من جامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة بوهانغ للتكنولوجيا الكورية الجنوبية ومنظمة كومنولث الأبحاث الصناعية والعلمية. ...( وال ) ...