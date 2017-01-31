موسع / انتخاب وزير خارجية تشاد موسي فقي رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

أديس أبابا 31 يناير 2017 ( وال ) - انتخب رؤساء الدول والحكومات الاعضاء \

بالاتحاد الأفريقي المشاركون في القمة 28 للاتحاد المنعقدة في اديس \

ابابا \\\" موسي فقي محمد\\\" وزير خارجية تشاد، لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد \

الأفريقي .\

كما انتخب \\\" توماس كويسي كورتي\\\" من غانا ، كنائب لرئيس مفوضية الاتحاد \

الأفريقي.\

ويتم انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لمدة تستمر أربع سنوات قابلة \

للتجديد مرة واحدة، عن طريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.\

وتولى منصب رئيس المفوضية منذ إحداثه سنة 2002 على التوالي، الإيفواري \

أمارا إيسي (2002-2003) والمالي ألفا عمر كوناري (2003-2008) والغابوني \

جان بينغ (2008-2012)، ثم الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما \

(2012-2017). \

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