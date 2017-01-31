موسع / انتخاب وزير خارجية تشاد موسي فقي رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي.الثلاثاء ، 31-01-2017 - 10:02:00

موسع / انتخاب وزير خارجية تشاد موسي فقي رئيسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي.أديس أبابا 31 يناير 2017 ( وال ) - انتخب رؤساء الدول والحكومات الاعضاء \\nبالاتحاد الأفريقي المشاركون في القمة 28 للاتحاد المنعقدة في اديس \\nابابا \\\" موسي فقي محمد\\\" وزير خارجية تشاد، لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد \\nالأفريقي .\\nكما انتخب \\\" توماس كويسي كورتي\\\" من غانا ، كنائب لرئيس مفوضية الاتحاد \\nالأفريقي.\\nويتم انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لمدة تستمر أربع سنوات قابلة \\nللتجديد مرة واحدة، عن طريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.\\nوتولى منصب رئيس المفوضية منذ إحداثه سنة 2002 على التوالي، الإيفواري \\nأمارا إيسي (2002-2003) والمالي ألفا عمر كوناري (2003-2008) والغابوني \\nجان بينغ (2008-2012)، ثم الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما \\n(2012-2017). \\nوال

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