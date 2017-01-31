رئيس المجلس الرئاسي يلتقي بأديس أبابا الأمين العام للأمم المتحدة.
الثلاثاء ، 31- 01- 2017 - 09:43:00
\nطرابلس 31 يناير 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج\n\" أمس الاثنين ،الأمين العام للأمم المتحدة \" أنطونيو غوتيريس \"، رفقة \nالأمين العام المساعد للشؤون السياسية \" تاي زريهون \" .\n وحضر اللقاء وزير الخارجية المفوض \" محمد سيالة \"، والمستشار السياسي\nللرئيس السيد طاهر السني وذلك على هامش اجتماع القمة الأفريقية التي تعقد\nبالعاصمة الأثيوبية \" أديس أبابا \".\n وفِي مستهل اللقاء هنأ \" السراج \" \" غوتيريس \" بمنصبه الجديد، متمنياً\nله كل التوفيق في ظل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهه .\n وتطرق الجانبان إلى أهم التطورات الأخيرة والأوضاع الراهنة في ليبيا، \nحيث أكد \" السراج \" على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دور أكثر فاعلية \nلدعم الشعب الليبي، على المستويين السياسي والإنساني، \n ونوه إلى عدم وجود إستراتيجية سياسية واضحة للأمم المتحدة خلال \nالسنوات السابقة ، وضعف حجم المساعدات وقلة التنسيق بين البعثات الأممية \nوالمجتمع الدولي، حيث طلب \" السراج \" أن تأخذ البعثة الأممية نهج جديد في\nدعم استقرار البلاد، والاهتمام بالوضع الإنساني قبل أي شيء آخر.\n من جهته أكد \" غوتيريس \" دعمه الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق \nالوطني كونها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وسعيه الجاد لتسخير \nإمكانيات الأمم المتحدة لإيجاد أرضية توافقية تجمع كل الأطراف، وأنه \nسيعمل كل ما يمكن لدعم الليبيين بعيد عن التجاذبات السياسية، وسيستمر \nالتواصل المباشر للتنسيق في وضع إستراتيجية المرحلة القادمة.\n...( وال )...