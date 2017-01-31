رئيس المجلس الرئاسي يحضر القمة الأفريقية الثامنة والعشرين بأديس أبابا .



طرابلس 31 يناير 2017 ( وال ) - افتتحت، أمس الاثنين بالعاصمة الأثيوبية

\" أديس أبابا \"، أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات

بلدان الإتحاد الأفريقي بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

\" فائز السراج \".

وتأتي مشاركة رئيس المجلس الرئاسي رفقة وزير الخارجية المفوض في قمة أديس

أبابا، في إطار تعزيز وتنمية علاقات ليبيا مع محيطها الإفريقي واستكمالاً

للقاءات المحلية والإقليمية التي حضرها سيادته، واستهدفت التشاور والحصول

على الدعم اللازم لما يبذله المجلس الرئاسي من مساعي لتحقيق مصالحة وطنية

شاملة والخروج من الأزمة الراهنة في إطار الاتفاق السياسي الليبي ، وبما

يحقق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومحيطها الإقليمي .

وناقشت القمة عدد من المواضيع ذات البعد الاستراتيجي من قبيل تعزيز الأمن

والسلم في القارة الأفريقية، وتمويل الاتحاد الأفريقي، وإحداث منطقة

افريقية للتبادل التجاري الحر.

يشار بأن هذه القمة تعقد تحت شعار \"تسخير العائد الديموغرافي من خلال

الاستثمار في الشباب\" .



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