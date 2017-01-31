رئيس المجلس الرئاسي يحضر القمة الأفريقية الثامنة والعشرين بأديس أبابا .
الثلاثاء ، 31- 01- 2017 - 09:30:00
\nطرابلس 31 يناير 2017 ( وال ) - افتتحت، أمس الاثنين بالعاصمة الأثيوبية \n\" أديس أبابا \"، أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات \nبلدان الإتحاد الأفريقي بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \n\" فائز السراج \".\nوتأتي مشاركة رئيس المجلس الرئاسي رفقة وزير الخارجية المفوض في قمة أديس\nأبابا، في إطار تعزيز وتنمية علاقات ليبيا مع محيطها الإفريقي واستكمالاً\nللقاءات المحلية والإقليمية التي حضرها سيادته، واستهدفت التشاور والحصول\nعلى الدعم اللازم لما يبذله المجلس الرئاسي من مساعي لتحقيق مصالحة وطنية\nشاملة والخروج من الأزمة الراهنة في إطار الاتفاق السياسي الليبي ، وبما \nيحقق الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومحيطها الإقليمي .\nوناقشت القمة عدد من المواضيع ذات البعد الاستراتيجي من قبيل تعزيز الأمن\nوالسلم في القارة الأفريقية، وتمويل الاتحاد الأفريقي، وإحداث منطقة \nافريقية للتبادل التجاري الحر. \nيشار بأن هذه القمة تعقد تحت شعار \"تسخير العائد الديموغرافي من خلال \nالاستثمار في الشباب\" .\n\n...( وال )...