الثلثي : الاتفاق على استئناف العمل لاستكمال محطة كهرباء أوباري الغازية بسعة 660 ميغاوات .
الثلاثاء ، 31- 01- 2017 - 09:20:00
\n\nطرابلس 31 يناير 2017 وال أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي \nلحكومة الوفاق الوطني \" أشرف الثلثي\"، أن منتدى إعادة الإعمار \nوالاستثمار في ليبيا، الذي أقيم خلال اليومين الماضيين في لندن بحث في \nآلية تحسين البنية التحتية، وتقديم الخدمات في كل المجالات وأنه حمل \nرسالة للعالم بأن ليبيا أصبحت تتعافى من التحديات التي تواجهها .\n وأوضح الثلثي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بديوان رئاسة الوزراء\nأن المشاركين في المنتدى اكدوا على ضرورة استقرار الوضع الأمني، \nوالسياسي في ليبيا، لفتح المجال لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة\nفي القطاعات كافة .\n وأشار الثلثي في المؤتمر الصحفي الى الاجتماع الدي عقده محافظ مصرف \nليبيا المركزي مع نواب الجنوب ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والسفير \nالتركي في طرابلس وسفير ليبيا في تركيا والدي اسفر على موافقة الشركة \nالتركية \" أنكا\" للعودة لاستكمال محطة كهرباء أوباري الغازية بسعة 660 \nميغاوات التي وصلت مرحلة متقدمة جدا والتي ستغطي الجنوب الليبي . وكشف \nالثلثي عن أن وزارة المواصلات بصدد إعطاء الإذن باستئناف الرحلات في \nمطاري تمنهت وأوباري ، مشيرا الى أنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة المطارين \nوتقييمهما قبل استئناف الرحلات. \n وأشاد الثلثي بالخطوات التي اتخذها الحرس الرئاسي بتشكيله ثلاثة \nألولية في طرابلس وغريان وجبل نفوسة للإسهام في بسط الأمن في كل المناطق \n.\nوال