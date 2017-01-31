الثلثي : الاتفاق على استئناف العمل لاستكمال محطة كهرباء أوباري الغازية بسعة 660 ميغاوات .





طرابلس 31 يناير 2017 وال أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني \" أشرف الثلثي\"، أن منتدى إعادة الإعمار

والاستثمار في ليبيا، الذي أقيم خلال اليومين الماضيين في لندن بحث في

آلية تحسين البنية التحتية، وتقديم الخدمات في كل المجالات وأنه حمل

رسالة للعالم بأن ليبيا أصبحت تتعافى من التحديات التي تواجهها .

وأوضح الثلثي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بديوان رئاسة الوزراء

أن المشاركين في المنتدى اكدوا على ضرورة استقرار الوضع الأمني،

والسياسي في ليبيا، لفتح المجال لعودة الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة

في القطاعات كافة .

وأشار الثلثي في المؤتمر الصحفي الى الاجتماع الدي عقده محافظ مصرف

ليبيا المركزي مع نواب الجنوب ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والسفير

التركي في طرابلس وسفير ليبيا في تركيا والدي اسفر على موافقة الشركة

التركية \" أنكا\" للعودة لاستكمال محطة كهرباء أوباري الغازية بسعة 660

ميغاوات التي وصلت مرحلة متقدمة جدا والتي ستغطي الجنوب الليبي . وكشف

الثلثي عن أن وزارة المواصلات بصدد إعطاء الإذن باستئناف الرحلات في

مطاري تمنهت وأوباري ، مشيرا الى أنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة المطارين

وتقييمهما قبل استئناف الرحلات.

وأشاد الثلثي بالخطوات التي اتخذها الحرس الرئاسي بتشكيله ثلاثة

ألولية في طرابلس وغريان وجبل نفوسة للإسهام في بسط الأمن في كل المناطق

.

وال