توزيع مساعدات انسانية على نازحى سرت ببلدية زليتن .الثلاثاء ، 31-01-2017 - 09:23:00

سرت 31 يناير 2017(وال)- قامت مؤسسة الطاهر الزواى للاعمال الخيرية بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية زليتن بتسيير قافلة مساعدات انسانية اغاثية الى الاسر النازحة من سرت والقاطنيين ببلدية زليتن . وقال عضو لجنة الازمة بسرت محمد الاميل لوكالة الانباء الليبية ان عدد الاسر التى تسلمت مساعدات غدائية وتموينية اكثر من 400 اسرة نازحة من سرت وتضمنت المساعدات مواد غدائية وسلع تموينية ومواد تنظيف وان عملية التوزيع تمت عن طريق كتيب العائلة وعدد افراد كل اسرة نازحة من سرت ببلدية زليتن. (وال-سرت)

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا