توزيع مساعدات انسانية على نازحى سرت ببلدية زليتن .

سرت 31 يناير 2017(وال)- قامت مؤسسة الطاهر الزواى للاعمال الخيرية بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية زليتن بتسيير قافلة مساعدات انسانية اغاثية الى الاسر النازحة من سرت والقاطنيين ببلدية زليتن . وقال عضو لجنة الازمة بسرت محمد الاميل لوكالة الانباء الليبية ان عدد الاسر التى تسلمت مساعدات غدائية وتموينية اكثر من 400 اسرة نازحة من سرت وتضمنت المساعدات مواد غدائية وسلع تموينية ومواد تنظيف وان عملية التوزيع تمت عن طريق كتيب العائلة وعدد افراد كل اسرة نازحة من سرت ببلدية زليتن. (وال-سرت)