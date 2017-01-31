الجمعية العمومية للاتّحاد الليبي للكاراتيه تَنتخب لجنتي الاِنتخابات والطّعون في البيضاء .

بنغازي 31 يناير 2017 م ( وال ) - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه، اجتماعاً موسعاً ناقشت خلاله جملة من الموضوعات تهم اللعبة . وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة البيضاء استعراض النشاط الرياضي للعبة الكاراتيه خلال العام 2016 ، واعتماد الحساب الختامي للموسم الرياضي 2016 ، إلى جانب مناقشة عرض النشاط الفني لسنة 2017 . وتم في ختام الاجتماع انتخاب لجنة للانتخابات، واخرى للطعون. وتقرر تحديد موعد انتخاب اتحاد جديد للعبة يوم 16 من شهر فبراير القادم في بلدية البيضاء، بالإضافة إلى تكريم الأندية الرياضية لدورها المتميز طيلة الفترة الماضية . ...( وال بنغازى )...