لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى تزور ليبيا فبراير المقبل .



برازافيل 28 يناير 2017 ( وال )- أعلنت لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى في ختام اجتماعها امس بالكونغو برازافيل بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" لمناقشة الازمة في ليبيا ، انها ستقوم شهر فبراير المقبل بزيارة الى ليبيا وذلك لتحريك الجمود السياسي وتقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية بغية الوصول الى حلول للازمة في ليبيا .

واكد مدير الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية الدكتور \" محمد المقهور \" لوكالة الانباء الليبية - ان اللجنة جددت دعمها للاتفاق السياسي الموقع بين الاطراف الليبية بالصخيرات المغربية ودعم مخرجاته المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة .

واضاف \" المقهور \" ان اللجنة ستقوم بزيارة الى ليبيا شهر فبراير المقبل لتقريب وجهات النظر بين هذه الاطراف تطبيقا للاتفاق السياسي ودعما لمخرجاته وتحريك الجمود السياسي وصولا لاتهاء الازمة .

يشار بأن اجتماع لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى عقد بالعاصمة الكونغولية برازافيل امس الجمعة وبحضور رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" والرئيس الكونغولي \" دنيس ساس انغيسو \"، والرئيس التشادي \" ادريس ديبي اتنو \" الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، والرئيس الموريتاني \" محمد ولد عبد العزيز \" والرئيس النيجري \" محمد يوسف \" إضافة إلى ممثلي دول الجوار الليبي ومبعوثي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.



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