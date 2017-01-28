تواصل منافسات بطولة ليبيا للقوة البدنية بمدينة البيضاء.

البيضاء 28 يناير 2017 (وال) توصلت بمدينة البيضاء منافسات بطولة ليبيا للقوة البدنية بمشاركة 108 رياضيا من مختلف المناطق الليبية .\

وقد خصص في الفترة الصباحية امس الجمعة لعملية الميزان والتي شارك فيها اكثر من 28 رياضيا . \

وفي الفترة المسائية اقيمت المنافسات في ثلاثة فئات ومجموعات وهي المجموعة الاولى في اوزن ناشئين 53 و59 و66 و74 وفي المجموعة الثانية ناشئين اوزان 83 93 105و 120 و وفوق 120 . \

كما شهدت المنافسات تحطيم ارقام محلية وعربية وافريقية وحتى عالمية واكتشاف خامات جديدة واعدة لها مستقبل كبير في لعبة القوة البدنية . \

وكانت النتائج المسجلة في هذه المنافسات على النحو التالي :-\

- المجموعة الاولي :- الاول احمد عبد الناصر الدورقي من نادي اهلي بنغازي في وزن 59 الثاني جمعة سعيد حصحوص من نادي الانوار الثالث محمد محمود الشارده من نادي التعاون وزن 66 الاول – عبد السلام الشريف من نادي اهلي بنغازي الثاني – أمحمد على عثمان من نادي المروج . الثالث –محمد احمد لوغلاء من نادي الاخضر وزن 74 الاول- صالح عبد الحميد الحمري من نادي الانوار .\

- المجموعة الثانية : الاول – مراد صالح العمري من نادي اهلي بنغازي قي وزن 83 الثاني – خالد موسي طيب من نادي المروج الثالث – صالح علي كويدي من نادي الانوار . الاول - احمد عبد الحكيم محمد من نادي التعاون في وزن 93 الاول – حسين محمد فيدان من نادي الاتحاد المصراتي في وزن 120 الأول موسي عبد الوهاب الدورقي من نادي اهلي بنغازي في وزن فوق 120 . \

- المجموعة الثالثة : الاول – عبد المنعم حمد سليمان من نادي التعاون في وزن 59 الثاني - احمد عمر عامر من نادي اهلي بنغازي . الاول – ناجي عوض أيويكر من نادي المروج في وزن 66 كلجم تحطم ارقام ليبية وعربية وافريقية جديدة . \

شهدت البطولة تحقيق العديد من الارقام الليبية الجديدة وهي كما يلي :- الرياضي موسي الدورقي حطم الرقم السابق المسجل باسم خالد عبد الرحيم 240 كيلو جرام والرقم الجديد المسجل 242،5. حسين محمد فيدان من اتحاد المصراتي عزز رقمه السابق المسجل باسمه 300 كيلو جرام وحقق رقم جديد 310 كيلو جرام في منافسات الرجلين . كما حقق نفس اللاعب وعزز رقمه السابق 285 وسجل رقم جديد 290 كيلو جرام في منافسات التقبين . خالد احمد معتوق من نادي نجوم بن وليد حقق رقم عربي وافريقي جديد الرقم السابق 245 والرقم الجديد 250 في رفعة الرجلين الرقم السابق مسجل باسمه افريقيا . احمد عبد الناصر حطم الرقم السابق 105 والرقم الليبي الجديد 110 في رفعة الصدر احمد عبد الناصر الدورقي حطم الرقم الليبي والإفريقي السابق 110 وسجل 115 في رفعة الصدر . \

وتم في برنامج اليوم الثاني توزيع الشهائد والقلائد على الفائزين بالمراكز الاولي\

وكانت بطولة ليبيا للقوة البدنية التي تستمر لمدة ثلاثة ايام ، قد انطلقت الخميس بمدينة البيضاء بمشاركة 108 رياضيا من تسع مدن ليبية وهي بنغازي وطرابلس والبيضاء واجدابيا ومصراتة والابيار والخمس وبني وليد والمرج من 17 نادي وصالة رياضية . \

..(وال- البيضاء)..\

