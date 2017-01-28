مَصلحة الآثار الليبية تَفتتح مَعرض " أري 2017 " للفنون البَصرية في بَنغازي .

بنغازي 28 يناير 2017 م (وال )- استضافت مصلحة الآثار الليبية مراقبة الآثار بنغازي اليوم السبت معرض " أرى 2017 " للفنون البصرية . وقال مدير مصلحة الآثار بنغازي الدكتور "أحمد حسين" إن المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، أقيم بالتعاون مع طلبة كلية الهندسة في جامعة بنغازي. وأضاف مدير مصلحة الاثار خلال إلقائه كلمة ترحيب بالحضور، أن الهدف من إقامة المعرض هو التعبير عن نشاطات طلبة كلية الهندسة، بتعاون الكلية مع مصلحة الآثار بنغازي . وأوضح أنه كان هناك تعاون في السابق بين مصلحة الآثار بنغازي وبين جامعة عمر المختار في عديد من مشاريع التخرج عن طريق بحوث عن الآثار الليبية . ( وال )